Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обжаловать приговор жителю Троицка, нанесшему смертельное ранение двухлетней дочери. Мужчине, который в ходе пьяной ссоры с матерью ребенка схватился за нож, назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии общего режима.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о комплексе проведенных следственных действий по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и собранной доказательственной базе. Также глава ведомства поручил Главному следственному управлению СКР подготовить документы для обращения к генеральному прокурору России о необходимости обжалования столь мягкого приговора за совершение преступления в отношении ребенка», — сообщили в Следственном комитете России.
Напомним, трагедия произошла в феврале 2022 года. Согласно материалам дела, 32-летний житель Троицка в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с супругой нанес ножевые ранения двухлетней дочери, находившейся на руках у женщины. От полученных ранений ребенок скончался.
Мужчине инкриминировали часть 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»), но в ходе судебного процесса его действия были переквалифицированы на часть 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).