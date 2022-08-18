Бастрыкин поручил обжаловать приговор жителю Троицка за смерть 2‑летней дочери от ножевого ранения

Отцу ребенка назначили полтора года колонии общего режима

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обжаловать приговор жителю Троицка, нанесшему смертельное ранение двухлетней дочери. Мужчине, который в ходе пьяной ссоры с матерью ребенка схватился за нож, назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии общего режима.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о комплексе проведенных следственных действий по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и собранной доказательственной базе. Также глава ведомства поручил Главному следственному управлению СКР подготовить документы для обращения к генеральному прокурору России о необходимости обжалования столь мягкого приговора за совершение преступления в отношении ребенка», — сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, трагедия произошла в феврале 2022 года. Согласно материалам дела, 32-летний житель Троицка в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с супругой нанес ножевые ранения двухлетней дочери, находившейся на руках у женщины. От полученных ранений ребенок скончался.



Мужчине инкриминировали часть 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»), но в ходе судебного процесса его действия были переквалифицированы на часть 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).