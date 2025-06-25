Бассейны Челябинска начали закрывать на лето

Рассказываем, когда и где еще можно поплавать до сентября

Челябинские бассейны с большими чашами, которые еще принято называть спортивными, начали закрывать на лето. Здесь сливают воду и делают профилактический ремонт. Журналисты ИА «Первое областное» обзвонили самые крупные места отдыха и узнали, когда и где еще можно поплавать до сентября.

Первым 22 июня закрыл свои двери бассейн спорткомплекса ЮУрГУ на улице Сони Кривой, 60. После пятинедельного перерыва он начнет принимать посетителей с 1 августа.

В эту субботу, 28 июня, закроют бассейн в спортивном комплексе «Восход» на улице Новороссийской, 81. Здесь профилактика будет более долгой. Бассейн откроют ближе к сентябрю.

Бассейн «Строитель» на улице 50‑летия ВЛКСМ, 14, перестанет принимать посетителей 30 июня. Работа возобновится только 1 сентября.

Но еще продолжает работать бассейн «Юбилейный» — в этом спортивном комплексе можно будет поплавать практически все лето. Перерыв на профилактику будет совсем небольшим, всего две недели — с 24 июля по 10 августа.

Бассейн «Рифей» на улице Трактовой, 12, закроют с 28 июля по 1 сентября.

Если вы соберетесь поплавать в любой из этих спортивных организаций, не забудьте уточнить время доступных сеансов. Летом бассейны могут работать по сокращенному расписанию, а в бассейне «Рифей» наличие мест на дорожках зависит от расписания тренировок спортивных групп.