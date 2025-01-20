Бассейн в Октябрьском районе достроят в этом году

Котлован и чаша уже готовы

В 2025 году завершится строительство бассейна в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Уже готовы котлован, фундамент чаши бассейна, перенесены внешние сети, начали работы по внутренним стенам и перегородкам.

В трехэтажном здании, помимо бассейна, будет тренажерный зал. Благоустроят прилегающую к бассейну территорию, высадят деревья и кустарники.

«Поручал проработать кадровый вопрос, чтобы к открытию спортивного объекта был укомплектован тренерский состав», — напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Бассейн строят по программе комплексного развития сельских территорий. В 2025 году на программу направят 465,2 миллиона рублей, в том числе 89,9 миллиона — из областного бюджета.