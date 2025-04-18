Башкирская пресса станет доступнее для представителей этноса в Челябинской области

Этому будут способствовать договоренности, достигнутые на первом межрегиональном фестивале национальной печати «Макбулат‑2025»

В Челябинске состоялся первый межрегиональный фестиваль национальной печати «Макбулат-2025», посвященный укреплению культурных и информационных связей между регионами. Мероприятие прошло в обновленной библиотеке башкирской и татарской литературы имени Шайхзады Бабича, одного из основоположников татаро-башкирской печати в регионе, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«В Челябинской области проживает около 200 тысяч башкир, это самая большая башкирская диаспора за пределами республики. Главной целью фестиваля стало обеспечение доступа наших жителей к башкирской прессе, популяризация национальных языков и укрепление межрегиональных связей», — рассказывает председатель Башкирского Курултая Амур Хабибуллин.

Он подчеркнул важность сохранения родного языка и культуры, необходимость сближения двух регионов, а также выразил благодарность правительству Челябинской области за поддержку форума вообще и башкирской печати в частности.

Советник управления главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию Ирик Имангалин отметил значимость сохранения духовного наследия предков и подчеркнул, что чтение газет и журналов на родном языке способствует этому процессу.

А начальник управления общественной связи правительства Челябинской области Дмитрий Семенов выразил уверенность, что пока рано предрекать конец печатных изданий.

«Каким бы ни был прогрессивным XXI век, по каким бы каналам мы ни получали информацию, магия бумаги, настоящего офлайн-издания, которое можно взять в руки, полистать, посмотреть, и красивые изображения, и почитать действительно важные статьи, положить на полку и в любое время иметь возможность обратиться к важной информации, — это всегда будет ценно и важно», — отметил он.

На форум приехали представители около десятка башкирских изданий, включая ветеранов печати — журнал «Башкирский учитель» (105 лет) и другие, такие как «Агидель», «Башкортостан», «Шонкар», «Ватандаш». Главные редакторы изданий представили их, рассказали, по каким каналам их можно найти (спойлер: маркетплейсы в деле!) и как можно оформить подписку. Кстати, в рамках фестиваля представители Аргаяшского, Кунашакского, Сосновского и Чебаркульского районов получили сертификаты на годовую подписку на башкирские издания. Ее оплатит Башкирский Курултай.

Кстати, почти все гости приехали с подарками — друг для друга и для библиотеки татаро-башкирской литературы имени Шайхзады Бабича: подборки журналов, художественная литература на башкирском языке и даже родословная Шайхзады Бабича, составленная по архивным документам, — она будет храниться в библиотеке на почетном месте.

Руководитель программы «Башкорттар» Гульнур Ишбулатова призналась, что впечатлена теплом и душевностью, с которой гостей принимает Челябинская область, а еще в том, что трехдневной командировки всегда не хватает, потому что фактов, историй и тем очень много. Одновременно с Амуром Габидуллиным они высказали желание и готовность обмениваться сюжетами: чтобы выпуски программы «Башкорттар» выходили на ресурсах Первого областного медиахолдинга, а программа «Уралым» — на Башкирском спутниковом ТВ.





Одним из важных событий фестиваля стало подписание соглашения между областной газетой «Уралым» и республиканской газетой «Башкортостан», что станет мощным импульсом для дальнейшего обмена информацией и развития культурного сотрудничества.

К слову, главред «Уралыма» Александр Галиуллин поделился способом мотивировать детей и подростков к изучению башкирского языка:

«Мы в Аргаяшском районе реализуем сейчас проект, совместный с Фондом главы Республики Башкортостан. Две полосы газеты, тираж которой составляет 15 тысяч экземпляров, мы отдали под сочинения и творческие работы детей, пишущих на башкирском языке. Мы предложили подросткам четыре направления: „Родной край“ (они могут написать про историю своей школы или родного села), „Мобильный репортер“, „Культура“ и „Литература“».

Помимо того что детям приятно увидеть свои работы на страницах газеты, лучших авторов «Уралым» приглашает в редакцию, на радио или в телестудию, на мероприятия Дома дружбы народов.

«Еще один метод поощрения — выдавать в конце учебного года удостоверение внештатного репортера нашего издания. А это уже, согласитесь, такой трепетный огонек в сердце, воспоминание, а для кого-то и мотивация развиваться в этом направлении», — говорит Александр Галиуллин.

Он добавил, что у проекта очень хорошие отклики и в перспективе планируется распространить его на Кунашакский, Сосновский и Чебаркульский округа.





Добавим, в завершение пленарного заседания произошло еще одно неожиданное награждение: депутаты Чебаркульского городского округа приняли решение вручить медаль «Гордость Урала», символизирующую общественное признание, председателю Башкирского Курултая Амуру Хабибуллину — за многолетнее сотрудничество. Газета «Уралым», например, распространяется не только в Чебаркуле и Чебаркульском районе, но и в 90-й танковой дивизии, также на территории дивизии благодаря Амуру Хабибуллину уже семь лет реализуется проект «Уральский батыр».

Участники фестиваля выразили уверенность в том, что «Макбулат» станет традиционным мероприятием, способствующим укреплению межрегиональных связей и сохранению национальной культуры.