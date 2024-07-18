Банки вернут жителям Челябинской области деньги, переведенные на счета мошенников из черного списка ЦБ РФ

Граждан вновь предупреждают о популярных схемах «развода» по телефону

С 25 июля в Российской Федерации вступают в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Нововведения коснутся ответственности банков за переводы на мошеннические счета. Об этом рассказала начальник отдела платежных систем и расчетов челябинского Отделения Банка России Людмила Панина.

Так, банки должны будут отказать клиенту в переводе денег по подозрительным реквизитам из базы ЦБ РФ. Сотрудник банка должен будет предупредить об этом клиента.

«Вводится двухдневный период охлаждения по подозрительным реквизитам. Банк разъясняет клиенту риски переводов на сомнительные счета. Если клиент настаивает на переводе, то банк обязан осуществить его», — пояснила Людмила Панина.

Отметим, подозрительных счетов в базе ЦБ РФ сотни тысяч. Они попадают в хранилище из банков и РУВД после того, как потерпевшие отправляют туда деньги, а потом, узнав об обмане, обращаются в полицию.

«Если перевод прошел на мошеннический счет из этой базы данных и если банк не предоставлял двухдневный период охлаждения, то банк обязан вернуть клиенту похищенные деньги в течение 30 дней после написания заявления физлицом», — продолжила Людмила Панина.

Изменения в законе направлены и на борьбу с дропперами (дропами) — это лица, которые участвуют в обналичивании денег, полученных преступным путем. Дропов используют в разных вариациях — скупают у них карты, просят принять какую-то сумму за вознаграждение, снять наличные и передать курьеру. Счета, на которые поступают подозрительные переводы, также попадают в специальную базу ЦБ РФ. Часто бывает так, что дроп и не догадывается о том, что участвует в преступной схеме.

«Под влияние часто попадают подростки, когда ищут заработок в интернете. Уже есть факты привлечения подростков к уголовной ответственности за мошенничество. И дропперов вычисляют, конечно, в первую очередь при расследовании киберпреступлений», — рассказал оперуполномоченный по особо важным делам УБК ГУ МВД России по Челябинской области Евгений Терентьев.

Самыми популярными схемами выманивания денег остаются звонки под видом сотрудников правоохранительных органов или банков. Также мошенники все чаще взламывают аккаунты в телеграм-канале и пишут жертвам от имени их начальников. Популярна схема со взломом «Госуслуг» после звонка от якобы оператора сотовой связи.

Банки и полиция напоминают южноуральцам о том, что нельзя сообщать коды и пароли третьим лицам. Не нужно переводить деньги по указке неизвестных, кем бы они не представлялись. В регионе продолжает работать горячая линия по борьбе с мошенничеством *1593 и кнопка вызова.