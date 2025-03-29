Банки обязали уведомлять родителей подростков о выдаче им карт

Об операциях по счетам ребенка взрослых также будут информировать

С сегодняшнего дня, 29 марта, российские банки должны уведомлять родителей о выдачи подросткам до 18 лет банковских карт. Также финансовые организации обязали информировать родителей об операциях по счету ребенка, передает ТАСС со ссылкой на положение Банка России.

Отмечается, что способ информирования должен прописываться в договоре с банком.

Мера, разработанная Центробанком, направлена на борьбу с мошенничеством, в том числе дропперством. Часто злоумышленники используют в своих преступных схемах именно подростков, предлагая им продать данные своих карт или обналичить деньги за определенный процент.