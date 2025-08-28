Банк заплатит 300 тысяч рублей за давление на родных участника СВО из Челябинска

Кредиторы долго доставали звонками супругу и мать должника

Жительница Челябинска пожаловалась в Федеральную службу судебных приставов на действия банка, где ее супруг оформил автокредит. Мужчина ушел служить на СВО, а кредиторы начали донимать его супругу и мать. Теперь за это банк должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Отправляясь на службу, заемщик через личный кабинет банка сообщил о заключении контракта с армией и о том, что больше не сможет вносить платежи. После этого супруга мужчины пыталась оформить кредитные каникулы, но ей отказали, так как не было доверенности от мужа.

Сначала представители банка звонили на сотовый телефон бойца, который мужчина оставил супруге. А потом звонки начали поступать на номера самой женщины и матери должника, хотя они не давали согласия на взаимодействие с ними по чужому кредиту.

«По факту выявленных нарушений составлен протокол. В результате рассмотрения дела банку назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Отягчающими обстоятельствами были признаны ранее имевшиеся факты привлечения кредитной организации к ответственности за аналогичные правонарушения в других регионах России», — отмечают в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области.

Банк уже погасил этот долг. Деньги направлены в бюджет государства.