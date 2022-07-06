Банк UniCredit планирует продать бизнес в России с возможностью выкупа

Покупатели могут найтись в Турции, Индии и Китае

Итальянский банк UniCredit рассматривает варианты продажи своего бизнеса в России с возможностью обратного выкупа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bloomberg.

Компания потеряла около 1,85 миллиарда долларов, и гендиректор, чтобы сократить дальнейшие потери, активно ищет покупателей, у которых в случае стабилизации геополитической обстановки можно будет выкупить свой бизнес.

По данным издания, возможные покупатели могут найтись в Турции, Индии и Китае.

После начала специальной военной операции на Украине директор банка Андреа Орчел сообщил о том, что банк UniCredit может прекратить работу в России. При этом он подчеркнул, что о каком-то решении говорить рано, поскольку нужно серьезно подумать о последствиях.

По данным регионального отделения банка, услугами АО «ЮниКредитБанк» пользуются более 88 тысяч жителей и около 405 компаний малого и среднего бизнеса.