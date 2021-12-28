Банк потребовал от одинокой челябинки выплатить долг за давно умершего сына

Женщине удалось оспорить иск из-за прошедшего срока давности

73-летняя жительница Челябинска доказала в суде свое право не платить по долгам умершего сына. Почему крупный федеральный банк проиграл дело против пенсионерки, рассказал челябинский адвокат Вячеслав Курилин.

Восемь лет назад пенсионерка потеряла сына. А спустя четыре года банк «Русский стандарт» подал на нее в суд и потребовал выплатить 150 тысяч рублей, которые задолжал банку умерший мужчина. Таких денег у матери не было. Защищать ее интересы в суде взялись челябинские юристы.

«Общий срок исковой давности по делам такого рода составляет три года. По истечении указанного промежутка времени банк теряет право требовать возврата долга и обращаться по этому поводу в судебные органы. Банк обратился в суд через четыре года. И поэтому суд отказался вставать на сторону банкиров», — пояснил Курилин.

Аналогичный судебный процесс с тем же банком ведет южноуралец Алексей Березин. Шесть лет назад мужчина потерял супругу и остался один с тремя детьми на руках. Алексей полагает, что его жену Юлию погубили коллекторы — они буквально донимали ее звонками, угрозами, требуя возврата долга. В итоге женщина впала в депрессию и свела счеты с жизнью. А этим летом «Русский стандарт» неожиданно вспомнил про умершую должницу и требует взыскать с наследников 200 тысяч рублей.