Банк отомстил жительнице Челябинска за отказ взять кредит

Женщину две недели донимали звонки с предложением о новом займе от неизвестных кредитных организаций

Жительница Челябинска Маргарита попыталась оформить кредит в двух известных коммерческих банках. Но условия займа женщине не понравились, и она отказалась от этой затеи. Через пару дней на ее телефон начали поступать предложения о кредите от неизвестных кредитных организаций. Кто слил данные горожанки, чем опасны такие звонки и как вести себя в такой ситуации, расскажем в это материале.

«В прошлом году я оформила кредитную карту. Процент по займу по кредитке большой, поэтому я решила занять в банке наличные, а такой займ дешевле, и избавиться от кредитки», — рассказывает Маргарита.

У женщины было два выгодных предложения от крупных банков. В одном челябинка получает зарплату, в другом когда-то брала кредит. Оба прислали рекламное предложение о кредите под ставку ниже 10%. Но когда дело дошло до реального оформления документов, оказалось, что это не полная стоимость займа. Низкая ставка сохраняется только при оформлении дорогой страховки. И поэтому менять один кредит на другой смысла нет.

«Я расстроилась, потому что клюнула на рекламу и только зря потратила время на сбор документов, на очередь и беседу в отделениях банков. Но это были еще цветочки. Похоже, какой-то банк мне отомстил», — говорит Маргарита.

Через пару дней на телефон нашей землячки посыпались предложения о кредитах. Сначала звонившие представлялись сотрудниками различных российских банков. Потом пошли звонки и смс от неизвестных кредитных контор. При этом каждый звонивший называл Маргариту по имени-отчеству и утверждал, что она оставляла у них заявку на займ. В том, что личные данные Маргариты, куда-то слили, сомнений не оставалось.

«Игнорировать незнакомые номера мне нельзя по долгу службы. Но я старалась не поддерживать разговор — сбрасывала звонок после первой же фразы, пару раз нагрубила. А звонили из банков всегда некстати. Телефон трезвонил почти две недели. А потом прекратилось. Все закончилось без потерь. Но осадок остался», — говорит Маргарита.

Судя по жалобам наших читателей, в подобные ситуации попадали многие горожане, пытавшиеся оформить кредит. Чем опасны такие звонки и как вести себя с навязчивыми кредиторами, рассказал челябинский юрист, эксперт по финансовой безопасности Вячеслав Курилин.

«Это явление носит массовый характер. Любой человек, который обращался за кредитными продуктами, сталкивается с волной „догоняющих предложений“. Это касается и физических лиц, и предпринимателей, и организаций. Механизм слива данных отследить сложно. Но очевидно, что банки, которые получили персональные данные человека, не хранят их, как следует. А скорость, с которой личная информация расходится по другим кредитным учреждениям, удивляет и наводит на мысль, что есть некий сговор кредитных организаций», — поясняет Курилин.

По словам эксперта, обзванивать потенциальных клиентов могут и сами банки, однако чаще всего это делают банковские агенты. Их задача прощупать клиента и привести на сделку в банк. За это посредникам платят деньги. Также Курилин не исключает, что данные человека могут попасть и в руки мошенников.

«Сам факт звонка потребителю ничем не угрожает. Хотя все это, соглашусь, неприятно. Угроза может возникнуть при переходе к мошенническим схемам, когда звонящий попытается получить доступ к счетам человека. К сожалению, мошеннические схемы сегодня настолько изощренные, что люди не всегда понимают ту грань, когда общение переходит в криминальную плоскость, а разговор превращается в кражу денег», — говорит Вячеслав Курилин.

Юрист советует не вступать в диалог, если вам звонит кто-то, к кому вы сами не обращались. И обязательно писать жалобы в банк, где могли слить персональные данные, в Центробанк, в прокуратуру, в Роспотребнадзор. Тогда госорганы будут искать решение этой проблемы, как когда-то смогли приструнить медицинские центры, которые навязывали населению большие кредиты во время бесплатных посещений.

«Абсолютное большинство людей размышляют: поймать виновного за руку все равно невозможно, зачем писать? Но я советую рассылать жалобы. Только тогда у нас появится шанс изменить ситуацию», — замечает Курилин.

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