Банк еды «Русь» собрал миллион килограммов продуктов в Челябинской области

Попечительский совет банка подвел итоги 2023 года

В Челябинске прошло заседание попечительского совета благотворительного «Фонда продовольствия „Русь“». Итогами работы фонда за 2023 год в личном телеграм-канале делится общественный деятель и председатель попечительского совета Ирина Текслер.

«Сегодня продуктовый сбор Банка еды „Русь“ — Челябинск прошел рубеж в один миллион килограммов. Всего за 2023 год роздано более 1000 тонн продуктов. Собрано от неравнодушных сограждан в магазинах „Пятерочка“ и „Спар“ 58,5 тонны. Общая стоимость товаров — почти 120 миллионов рублей», — пишет Ирина Текслер.

Все собранные продукты раздаются малоимущим пенсионерам и многодетным семьям в трудной жизненной ситуации. С этого года в этой работе банку еды помогает Челябинская епархия. В приходах РПЦ сейчас работают 50 постоянно действующих пунктов раздачи продуктов. Также продукты раздают НКО и комплексные центры социального обслуживания населения по всей области.

На итоговом заседании было объявлено, что в состав попечительского совета «Фонда продовольствия «Русь» вошел митрополит Челябинский и Миасский Алексий. За последний год в рамках совместных проектов фонда с епархией было собрано более 400 тонн продовольствия.