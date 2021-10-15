Банк донорской крови в Челябинской области за сутки пополнился на 114,5 литра

Кровь сдали 229 жителей Челябинской области

15 октября 229 южноуральцев из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Сатки стали донорами. Региональный банк крови пополнился на 114,5 литра.

Особое внимание уделяют донорам, которые сделали прививку от COVID-19 или перенесли заболевание в легкой форме. После вакцинации «ковидных» антител в организме намного больше, это поможет успешнее бороться с заболеванием, отметили на областной станции переливания крови.



В этот день донорами также стали учащиеся из Челябинского государственного университета. Сдавшие кровь студенты впервые получили сертификат «Дня донорского совершеннолетия».

Полученную антиковидную плазму в будущем передадут в больницы для переливания нуждающимся пациентам, но сделать это можно будет, только если донор через 4 месяца пройдет на станции переливания повторный анализ на инфекцию.