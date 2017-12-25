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/ Банда челябинских внедорожников выстроилась в 90-метровую елку в честь Нового года

Банда челябинских внедорожников выстроилась в 90-метровую елку в честь Нового года

Флешмоб прошел в родной для автомобилистов стихии.
сегодня в 12:01
  |  Общество

Челябинские автомобилисты, любящие катания по бездорожью, стали участниками новогоднего флешмоба. Они решили выстроиться на автомобилях в большую «горящую» елку. С помощью внедорожников 23 декабря они изобразили шестиярусное «дерево» со звездой на «верхушке». Высота фигуры составила 90 метров. На флешмоб пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Они раззадорили участников, предложив им конкурсы на автомобильную тематику. В празднике участвовали и дети, и взрослые.

Организовать флешмоб было не сложно, потому что команда у нас отличная, которая дружно может свернуть даже горы. Репетировали мы один раз. Мы установили елку из 65 внедорожников. Подобные флешмобы уже проводились во многих городах, с каждым разом были побиты рекорды по количеству участников. Мы решили сделать елку только из внедорожников, и не на городских парковках, как делали раньше, а в родной для нас стихии — на бездорожье. Установка елки заняла не больше 2,5 часов. — рассказал сайту «Первый областной» организатор Сергей Журманов.

Напомним, в декабре 2016 года южноуральские 80 автомобилей перед ледовой ареной «Трактор» выстроили в большую елку. Фотоснимок опубликовали в социальных сетях, он быстро набрал популярность. Примеру южноуральцев последовали автомобилисты из других городов и даже стран. Так новогодний флешмоб стал международным.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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