«Бананы выращивать не будем»: челябинский синоптик об изменениях климата

А еще мы узнали, каким будет лето

Погода нынче на Южном Урале непредсказуемая. Раньше как было: пришла зима — значит, на улице минус, под ногами лежит снег. Весной природа пробуждалась постепенно, все шло своим чередом. В последние же годы, кажется, сезоны стали частенько подменять друг друга. Иначе как объяснить апрельскую погоду в феврале и цветение некоторых растений почти на месяц раньше среднемноголетнего срока? А может, до лета еще и снег успеет выпасть? Журналист ИА «Первое областное» к Международному дню климата, который отмечается 15 мая, узнала у начальника Челябинского гидрометеоцентра Валерия Кочегорова, что нас ждет в ближайшие дни и месяцы и дойдет ли до того, что в Челябинской области начнут расти бананы.

«Нет, в ближайшую неделю снег не выпадет, — сразу успокоил Валерий Кочегоров. — Вообще, в истории такое бывало. Но не в этом году. Заморозки — да, еще возможны, особенно в горах и около берегов рек. Но установления временного снежного покрова, даже самого незначительного, не предвидится».

А что с дождями? Уже не только аграрии, но и садоводы начинают сетовать на непрекращающиеся осадки, отсутствие солнца и слишком увлажненную почву.

«С сегодняшнего дня погода начнет улучшаться: осадки почти повсеместно прекратятся, температура поднимется. Почва начнет просыхать, и можно будет приступить к посевным работам. Конечно, известно, что поздний посев может негативно сказаться как на количестве, так и на качестве урожая. Но в ближайшие дни погода исправится», — уточнил Валерий Кочегоров.

Тепло, солнце, впереди выходные — кажется, складываются все условия для пляжного отдыха.

«Действительно, по прогнозу в четверг и пятницу температура будет подниматься почти до +25 градусов. Однако вода так быстро прогреться не успеет и будет довольно дискомфортной для среднестатистического человека», — подчеркнул начальник Челябинского гидрометеоцентра.

Валерий Кочегоров добавил, что в последние годы май баловал жителей Челябинской области теплой и даже жаркой погодой, вследствие чего вода быстро прогревалась. Но хватит ли водоемам тепла для прогрева в этом году и будет ли открыт купальный сезон вовремя, 1 июня, — вопрос пока открытый.

Кстати, о лете. Чего нам ждать в этом году?

«Глобальные прогнозы дает Гидрометцентр России. По его информации, температура в Челябинской области в июне будет в пределах нормы или чуть ниже — а это плюс 16—18 градусов. Но не забываем о том, что волны тепла могут сменяться волнами холода, мы говорим все-таки о средней температуре. Осадки также преимущественно в пределах нормы — до 65 миллиметров», — сказал Валерий Кочегоров.

В июле, предположительно, температура будет в норме или чуть выше — 18—20 градусов. Осадков где-то выпадет чуть больше нормы, где-то чуть меньше. В августе погодных аномалий также не предвидится.

Вообще, сейчас по всему миру среднегодовая температура повышается. Теплеет быстрее всего в Северном полушарии, поскольку процент суши там выше, чем воды. 2024 год, например, был признан самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Значит ли это, что скоро в Челябинской области степи превратятся в пустыни, а климат станет подходящим для выращивания бананов?

«Бананы выращивать точно не будем, — смеется Валерий Кочегоров. — А если без шуток, то вопрос действительно глобальный и заставляет задуматься. Видите ли, рост годового повышения температуры почти что напрямую связан с деятельностью человека. А также с парниковым эффектом, опять же из-за промышленной деятельности человека. Но даже при самом экстремальном прогнозе до конца этого века степи точно не превратятся в пустыни».

При этом начальник Челябинского гидрометцентра подчеркнул, что именно рост годовой температуры зависит от результатов деятельности человека. Например, на климат негативно влияет увеличение в атмосфере углекислого газа. Избежать этого, а значит, позаботиться о природе можно, перейдя на возобновляемые источники энергии.

«То есть все изменения зависят от человека», — резюмировал Валерий Кочегоров.