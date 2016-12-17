Ученые доказали возможность путешествий во времени

Открытие сделали благодаря квантовому опыту.
Ученые сделали сенсационное открытие. Им удалось доказать реальность путешествий во времени. В исследовании ученым помог квантовый опыт.
Специалисты из Университета Квинсленда доказали реальность путешествий во времени. По их словам, это можно осуществить на квантовом уровне. Одинаковые фотоны способны взаимодействовать в разных временных промежутках.
— Проблемой для экспертов остается замкнутая времени подобная кривая, так многие из них считают, что это весьма опасный процесс. Она позволяет искривлять пространство так, что частица возвращается на то место, откуда и начала свой путь,— передает Федеральное агентство новостей.
Фото: therunet.com