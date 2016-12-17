Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-30 °C
завтра
 
-27 °C
USD 61.79 EUR 64.67
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Ученые доказали возможность путешествий во времени

Ученые доказали возможность путешествий во времени
квантовый опыт , путешествие , время
19.12.2016 17:31:22

Время новостей

Видео
Время новостей от 19.12.2016

Время новостей от 19.12.2016

19 Декабря 2016, 22:06

Открытие сделали благодаря квантовому опыту.

Ученые сделали сенсационное открытие. Им удалось доказать реальность путешествий во времени. В исследовании ученым помог квантовый опыт.

Специалисты из Университета Квинсленда доказали реальность путешествий во времени. По их словам, это можно осуществить на квантовом уровне. Одинаковые фотоны способны взаимодействовать в разных временных промежутках.

— Проблемой для экспертов остается замкнутая времени подобная кривая, так многие из них считают, что это весьма опасный процесс. Она позволяет искривлять пространство так, что частица возвращается на то место, откуда и начала свой путь,— передает Федеральное агентство новостей.

Фото: therunet.com

Читайте также

Интересно
Ученые нашли самое одинокое место на Земле
Ученые нашли самое одинокое место на Земле
Земля , ученые , одинокое , место
13 Декабря 2016, 17:36
Общество
Сибирские ученые научились понимать мысли пациентов
Сибирские ученые научились понимать мысли пациентов
мысли , ученые , пациенты
19 Декабря 2016, 18:41
Интересно
Ученые заявили, что привычка отсыпаться по выходным вредит здоровью
Ученые заявили, что привычка отсыпаться по выходным вредит здоровью
сон , здоровье , ученые , выходные , вред
19 Декабря 2016, 10:45
Общество
Стал известен фрукт, который спасает от усталости
Стал известен фрукт, который спасает от усталости
ученые , хандра , усталость , фрукт
19 Декабря 2016, 19:45
Интересно
Ученые определили самый популярный день для измены
Ученые определили самый популярный день для измены
измена , женщина , мужчина , день недели , ученые
19 Декабря 2016, 00:09

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.