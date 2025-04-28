Бабушке, не покинувшей Авдеевку во время боев, передали подарки от челябинского губернатора

Пенсионерка получила пылесос и сушилку для белья

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику встретился с жительницей Авдеевки Марией Ефимовной и передал ей подарки от губернатора Челябинской области Алексея Текслера и его супруги Ирины.

Напомним, глава шефского региона познакомился с Марией Ефимовной летом 2024-го, тогда же Алексей Текслер поставил задачу подрядчикам в первую очередь отремонтировать жилье бабушке, которая не покинула город даже во время боевых действий.

Сейчас этот дом полностью восстановлен и заселен, бабушка тоже переехала из подвала в отремонтированную квартиру и получила необходимую мебель, а теперь у нее есть пылесос и сушилка для белья.

«Восстановление жилья — это важный шаг, но не единственный. Мы стремимся обеспечить всестороннюю помощь, включая поддержку в быту, чтобы люди чувствовали себя комфортно и уверенно. Подарки, которые я сегодня передал от Алексея Леонидовича, — это небольшая, но важная деталь в этой большой работе по восстановлению и возвращению к мирной жизни. Мы продолжим оказывать помощь всем, кто в ней нуждается», — поделился Александр Лазарев.

Во втором многоквартирном доме в Авдеевке, который восстанавливает Челябинская область, работы продолжаются, первый и второй подъезды подготовлены к заселению, еще в двух завершается внутренняя отделка.