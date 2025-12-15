Бабушке Байрамбике из Челябинска подарили машину для гуманитарных поездок на СВО

17 декабря она снова отправится к бойцам

Самому возрастному волонтеру России 86‑летней Байрамбике Хамитовой подарили автомобиль «Патриот» для доставки гуманитарных грузов на передовую. Торжественное вручение ключей состоялось сегодня, 15 декабря, передает журналист ИА «Первое областное».





«Бабулю-одуванчик» знают все, кто находится на СВО. Уже более 20 раз она ездила с гуманитарным грузом на передовую, чтобы передать бойцам «вкусняшки», как она заботливо и по-теплому называет собранные посылки.





«Байрамбике — это пример невероятного мужества, героизма и самоотверженности. В таком возрасте она нашла себя в этом служении. Трогает до глубины души ее отношение к нашим ребятам на передовой», — отмечает заместитель председателя правительства Маргарита Павлова.

В октябре машина, на которой она снова отправилась в поездку, попала в аварию с грузовиком под Сызранью. К счастью, все остались целы, однако машина сильно пострадала и восстановлению она не подлежала.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и региональное правительство не остались в стороне от случившегося, переговорили с предпринимателями, которые в очередной раз доказали свою патриотическую позицию», — рассказала Маргарита Павлова.





На прошедшем Гражданском форуме исполнительный директор АНО «Люди Долга» Константин Билан узнал о сложной ситуации Байрамбике и решил помочь с покупкой нового автомобиля.

«Мы не могли не откликнуться и купили самой патриотичной бабушке наш отечественный автомобиль „Патриот“», — сказал Константин Билан.

Новый автомобиль обладает всеми нужными характеристиками для того, чтобы совершать сложные поездки на дальние расстояния.

Сама Байрамбике безумно счастлива, что снова сможет отправиться к бойцам. График ее поездок в связи с аварией немного сдвинулся, и она очень переживала, что не может доставить гуманитарку ребятам на передовую.

«Очень большая машина — вездеход. Удобно довозить будет до блиндажей. Я уже купила 50 гусей, телку, корову, сладостей наготовили, пироги, чак-чак, хворост, варенье, соленья — все везу туда. Пельменей налепим», — рассказывает Байрамбике Хамитова.

Кстати, «бабуля-одуванчик», возможно, и сама сядет за руль нового автомобиля. Она хочет скорее довести груз до бойцов, которые каждый раз ждут ее с нетерпением.

«Буду ездить, пока жива, пока сердце будет биться», — делится бабушка.

Уже 17 декабря она собирается в новую поездку к своим ребятам.

Напомним, в апреле 2025 года Байрамбике повезла гуманитарную помощь в Донбасс уже в 17‑й раз. Тогда журналист ИА «Первое областное» отправилась с ней в эту поездку.