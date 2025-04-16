Бабушка-волонтер снова везет гуманитарный груз в Донбасс

В поездке Байрамбике Хамитову сопровождает журналист ИА «Первое областное»

Жительница Челябинской области 86-летняя Байрамбике Хамитова, известная под позывным «Одуванчик», вновь отправилась в Донбасс. В этот раз она везет бойцам в госпитали Донецка, Ясиноватой и Луганска партию гуманитарной помощи.

Накануне бабушка Байрамбике встречалась с губернатором Челябинской области. Она рассказала о трудностях с доставкой гуманитарных грузов и попросила о помощи с транспортом. Алексей Текслер от всего сердца поблагодарил женщину за добровольческую деятельность. Глава региона обратился к заместителю председателя правительства Челябинской области Маргарите Павловой с поручением поддержать волонтера, сообщает «Губерния».

«Это настоящий человеческий, материнский подвиг, низкий поклон вам. Такая самоотверженность! Большая просьба — берегите себя», — сказал Алексей Текслер волонтеру.

Байрамбике Хамитова пережила гибель сына на спецоперации. Она не опустила руки, а принялась помогать бойцам. В Макеевке и Авдеевке она была и фельдшером, и волонтером, лично занимаясь доставкой гуманитарной помощи в военные госпитали.

«Главное — чтобы все дошло до наших ребят целым и невредимым, чтобы они почувствовали теплоту и заботу», — сказала она перед отъездом.

Многочасовая дорога не пугает ее, она готова преодолеть любые трудности ради тех, кого считает своими сыновьями.

Вместе с волонтером в путь отправилась журналист ИА «Первое областное» Марина Власова. Их цель — госпитали Донецка, Луганска и Ясиноватой. Марина считает огромной честью сопровождать Байрамбике Хамитову, восхищаясь ее силой духа и целеустремленностью. За рулем автомобиля находится опытный водитель, хотя Байрамбике и сама прекрасно управляет машиной и неоднократно делала это ранее.





Тема спецоперации особенно близка Марине Власовой. Каждую неделю она работает в пункте отбора на военную службу по контракту. На счету журналиста десятки материалов о бойцах СВО и сотни фотографий на эту тему, начиная с частичной мобилизации и по сей день. На этот раз Марина пошла дальше и сама поехала в госпитали в прифронтовых городах.

Для Байрамбике Хамитовой и Марины Власовой эта поездка — не просто доставка груза, а миссия, к выполнению которой они подходит с огромной ответственностью и любовью.