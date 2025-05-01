Бабушка Байрамбике из Челябинска в 18 раз везет гуманитарную помощь бойцам

Правительство Челябинской области выделило 86-летнему волонтеру надежный автомобиль для поездок

Не прошло и двух недель с возвращения Байрамбике Хамитовой с Донбасса, куда отвозила собранную гуманитарную помощь, как она снова собирается в путь. Сегодня, 1 мая, волонтер отправляется в 18 поездку. Журналист ИА «Первое областное» побывала у женщины накануне отправки.

Перед прошлой поездкой Байрамбике Тагировна встретилась с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Она рассказала главе региона, что собирать гумпомощь у нее получается, однако нет автомобиля, надежного и вместительного, чтобы все отвозить бойцам.





Как и в прошлой поездке, правительство Челябинской области поддержало бабушку с ее доброй и благой миссией. По поручению губернатора Алексея Текслера 86-летнему волонтеру предоставили автомобиль, на котором она сможет продолжать возить гуманитарную помощь для дорогих ее сердцу бойцов. Машина отвечает всем требованиям. Теперь дорога 86-летннго волонтера будет намного комфортнее и безопаснее.





Настроение у нее боевое, с надеждой на скорую встречу с «детками» Байрамбике Хамитова снова отправляется в путь.

«У меня такая радость, как будто сын там и я к нему еду», — делится она.

Двор ее дома снова полон пакетов и коробок с посылками для бойцов: чак-чак, хворост, домашняя выпечка, соленья, а также маскировочные сети, пижамы, одежда, 500 пар носок, лекарства и картофель.

«Везем картошку, настоящую, уральскую. Бойцы каждый раз ее очень ждут. Говорят, она самая вкусная», — говорит Байрамбике.

Она уже планирует следующую поездку, в которую хочет отправиться после 9 мая.

«Войну 45-го пережили, и это испытание нам досталось. Оно тяжелое для меня, потеряла там сына. Но победа обязательно будет за нами», — делится бабушка.

Напомним, историю поездки, в которую вместе с отважной женщиной отправился наш журналист Марина Власова можно прочитать здесь.