Бабье лето задержится в Челябинской области до 10 октября

После в регионе похолодает

В Челябинской области почти вся наступившая неделя ожидается теплой и сухой: погоду продолжит определять антициклон. Бабье лето подойдет к концу к выходным: солнце скроется за тучами, температура воздуха заметно снизится и приблизится к норме. Подробнее о погоде с 6 по 12 октября — в материале ИА «Первое областное».

«На Урале фон атмосферного давления сохранится повышенным, облаков будет немного, и осадки маловероятны. По ночам опять ожидаются заморозки, днем — от +9 до +14 градусов»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске до четверга будет светить солнце, а дневная температура — подниматься до +13...+15 градусов. В пятницу, 10 октября, натечет облачность, но будет еще тепло. В субботу и воскресенье погода сохранится хмурой, при этом в городе похолодает до +6 градусов. Ночные температуры будут составлять плюс 2—5 градусов.

На юге региона осадков также не ожидается на протяжении всей недели. Ночи здесь будут холодными — до −2 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +16 градусов. Температура упадет ниже 10 градусов в воскресенье.

На севере области бабье лето завершится также к выходным: среди недели будет до +15 градусов, в воскресенье — около +5.

Напоминаем, что долгосрочный прогноз на неделю — предварительный. К концу первой декады он будет уточнен.