Бабье лето в Челябинской области закончится в последнюю неделю сентября

В регион вернутся дожди, а температура воздуха снизится

Бабье лето в Челябинской области завершается. Сегодня, 25 сентября, синоптики обещают еще теплую погоду. А уже со вторника в регионе ожидаются дожди и понижение температуры. Об этом рассказали синоптики центра «Фобос».

«В уральских регионах в начале рабочей недели солнечно и аномально тепло. Со вторника ожидаются кратковременные дожди, и дневная температура понизится до +13...+18 градусов»,— рассказали синоптики центра.

По данным популярных онлайн-сервисов, уже во вторник в Челябинске пройдет дождь, температура воздуха снизится до +17 градусов. До пятницы осадки прекратятся, при этом температура продолжит падать и достигнет +14 градусов. В пятницу и субботу синоптики снова обещают дожди. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +18 градусов, без осадков.

Значительного понижения ночных температур пока не ожидается: на протяжении всей недели в столице Южного Урала будет около +10 градусов.

В горах и низинах Челябинской области температурные значения будут чуть ниже, чем в Челябинске. В отдельных городах региона воздух будет прогреваться лучше. За более подробными ежедневными прогнозами, как обычно, следите на нашем сайте.