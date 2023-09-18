Бабье лето в Челябинской области прервут ливни и похолодание на этой неделе

С четверга в регион вернется теплая погода без осадков

В Челябинскую область на прошлой неделе пришло настоящее бабье лето: погода была преимущественно солнечной, столбики термометров в большинстве городов региона поднимались до +23 градусов. Продолжит ли погода радовать южноуральцев теплом и на этой неделе? ИА «Первое областное» выяснило, что обещают нам синоптики.

«В начале новой недели позиции антициклона начнут ослабевать: атмосферное давление немного понизится, кое-где сформируются очаги неустойчивости, но вероятность дождя невелика. 19 сентября через Урал пройдет атмосферный фронт, который вызовет в регионах кратковременные дожди и понизит температуру воздуха на 4—5 градусов: днем ожидается +13…+18 градусов, ночью — от +3 до +8 градусов», — рассказали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во второй половине недели в Челябинскую область вернется бабье лето: осадков не ожидается, температура днем вновь поднимется до +19…+22 градусов.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня в Челябинске и большинстве городов области будет около +22 градусов и преимущественно солнечная погода. Во вторник синоптики обещают ливни и понижение температуры до +17 градусов. В среду будет солнечно, но столбики термометров покажут около +15 градусов. Далее температура снова повысится, осадков не будет.

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