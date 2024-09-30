Бабье лето в Челябинской области подходит к концу

Ощутимо похолодает уже в ближайшие дни

Летнее тепло в Челябинской области сохранится еще пару дней. Уже в среду, 2 октября, в регионе резко похолодает. Однако существенных дождей синоптики по-прежнему не обещают. Подробнее о погоде с 30 сентября по 6 октября — в материале ИА «Первое областное».

«1 октября к вечеру регионы Урала окажутся в более прохладном воздухе. 2—3 октября в центральной части нового антициклона ожидается ослабление ветра, малооблачная холодная ночь при температуре −2...+3°С, днем всего +8...+13°С»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня и во вторник синоптики обещают прогрев до +21°С. В среду температура упадет до +11°С, затем чуть поднимется — до +14...+15°С. В воскресенье снова будет чуть прохладнее. Осадков на протяжении всей недели не ожидается.

В горных районах области аналогично, только ночные температуры будут опускаться до минусовых. В выходные резко похолодает до +8 градусов и может пройти дождь со снегом.

На юге Челябинской области всю неделю без осадков. К середине недели ночные температуры также будут отрицательными, днем воздух будет прогреваться до +14°С.

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