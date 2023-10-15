«Бабье лето, ты ли это?»: в Челябинской области потеплеет до +17 градусов

Погода будет теплой, но ветреной

Мокрый снег и прохладная погода в Челябинской области сменятся потеплением и отсутствием осадков. В понедельник, 16 октября, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +17 градусов. В отдельных районах будет чуть ниже. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью пройдет слабый дождь, температура воздуха составит около +6 градусов. Днем синоптики обещают переменную облачность и потепление до +17 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

До +15 градусов поднимется температура воздуха в понедельник в Магнитогорске. Утром и днем ожидается облачная погода с прояснениями, к вечеру прояснится. Ветер юго-западный до 6,4 метров в секунду.

В Златоусте потеплеет до +14 градусов. К вечеру небо также прояснится. Ветер преимущественно западного направления до 4,4 метра в секунду.

+16 градусов прогнозируют в Троицке. Без осадков.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет плюс 3 — 8 градусов, в дневные — плюс 12 — 17 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 6 — 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.