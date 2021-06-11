Айтишники Челябинска объединились для спасения жизней во Всемирный день донора

Южноуральских IT-специалистов приглашают коллективно сдать кровь

В Челябинской области представителям IT-комьюнити предложили принять участие в добровольческой акции. В рамках социального проекта «IT-донор» все причастные к этой сфере могут сдать кровь и получить в подарок специальный значок.

Целью проекта является создание активного донорского сообщества из людей, работающих в этом направлении. Благодаря объединению целого пласта активных ребят банки крови в городах будут стабильно пополняться.

«Попробуйте посчитать: сколько доноров крови среди ваших знакомых? Скорее всего, не очень много. Я верю, что IT-сообщество может внести свой вклад и изменить отношению к донорству, став примером для других отраслей», — рассказала основатель проекта «IT-донор» Оксана Дунина.

Проект стартовал в Екатеринбурге осенью 2020 года. Сейчас он распространяется по городам России, в том числе он нашел поддержку и в Челябинске.

«Я недавно узнал об этой акции и решил ее поддержать в своем городе, чтобы показать социальную ответственность нашего общества. Я уверен, что в Челябинской области много людей с добрым сердцем и желанием помочь окружающим. Еще с 17 лет я твердо решил стать донором крови, чтобы помогать людям. После того как мне исполнилось 18, я в первый раз сдал кровь. На сегодняшний день это моя девятая кроводача. Я уверен, что не последняя», — поделился эмоциями с корреспондентом Первого областного информагентства местный житель Никита Платонов.

Акция продлится с 7 по 11 июня, принять в ней участие может любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта и вступить в чат, чтобы получить необходимую информацию. Сдать кровь можно в любом центре переливания крови. После этого чат-бот соберет информацию, куда отправить отличительный значок участника акции.