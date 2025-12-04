Айтишникам Челябинской области продлили льготы по ипотеке до конца 2028 года

Но сократили размер компенсации

В следующем году сотрудники аккредитованных российских IT-компаний, расположенных на территории Челябинской области, смогут по-прежнему получать компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам на приобретение или строительство жилья. Такое решение 4 декабря приняли депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

«До конца этого года в Челябинской области действует закон, гарантирующий IT-специалистам компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам в размере 3%. Мы предлагаем продлить эту льготу до 31 декабря 2028 года, но сократить размер компенсации до 1%», — рассказала о сути поправок в закон исполняющая обязанности министра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина.

Предложение было принято в первом и третьем чтениях. В бюджете области на сохранение льготы уже заложено 23 миллиона рублей.

Председатель Заксобрания области Олег Гербер подчеркнул важность этой меры поддержки для закрепления ценных кадров в Челябинской области и создания дополнительных условий для развития цифровой экономики, а также объяснил снижение объемов помощи со стороны региона.

«С 2022 года зарплаты специалистов в области IT выросли практически вдвое. С такими доходами они могли бы платить ипотечные кредиты вообще без льгот», — пояснил Олег Гербер.

По словам спикера областного парламента, сейчас в Челябинской области есть IT-специалисты, которые с учетом других мер поддержки со стороны Минцифры и банков платят ипотечный кредит по ставке 1,1%.