Автозавод «Урал» представит свою команду на соревнованиях по трак-триалу

Второй год подряд состязания пройдут в Миассе

Автомобильный завод «Урал» (Миасс) представит свою команду на соревнованиях в дисциплине трак-триал, которые состоятся 15-16 июня. Местом проведения мероприятия второй год подряд станет Поликарповский пруд в Миасском городском округе, сообщает пресс-служба предприятия.

Популярные в 90-е годы среди зрителей всей Челябинской области автосоревнования были возрождены в прошлом году и, как обещали организаторы, стали ежегодными.

АЗ «Урал» в этом году представляет свою команду URAL MOTORSPORT. В ее состав помимо огненных «Уралов», задействованных непосредственно в заездах, войдет болид, который будет скоро бороться за призовые места в международном ралли «Шелковый путь».

Любители трак-триала смогут посетить это зрелищное мероприятие в выходные. Торжественное награждение и закрытие соревнований состоится в воскресенье.