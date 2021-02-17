Автовладельцам посоветовали откапывать машины из сугробов сразу после снегопадов

Иначе есть риск ездить на покореженном авто

После снегопадов многие автовладельцы не спешат откапывать свои автомобили, и под слоем снега они могут простоять вплоть до весны. Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik сообщил, что после того, как выпал снег, автомобиль нужно вызволить из-под него как можно скорее.

«Откапывать машину из сугроба нужно чем раньше, тем лучше. Снег на солнце имеет свойство слеживаться, становиться плотным и покрываться коркой. Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент»,— рассказал Антон Шапарин.

Кроме того, если снега выпало много и машина полностью скрыта под ним, есть вероятность, что во время уборки трактор зацепит автомобиль и повредит его.

Но, как отметил эксперт, очищать автомобиль необходимо без вреда для него: сначала откопать машину по периметру, затем стряхнуть снег с корпуса и очистить стекла. Чтобы не поцарапать транспорт, самостоятельно отбивать лед с кузова не следует: лучше отправиться на автомойку и помыть автомобиль теплой водой, а затем воздухом продуть стыки, соединения и замки.

Отметим, за жителей Копейска откопать автомобиль может юный предприниматель: 14-летний копейчанин предлагает автовладельцам сделать это всего за 500 рублей.