АвтоВАЗ может начать производство обновленной Lada Vesta в марте 2022 года

Vesta FL может получить диодную оптику и большой планшет на центральной консоли

АвтоВАЗ запланировал старт производства Lada Vesta FL (Face Lift — рестайлинг классической Vesta) на март 2022 года. Тогда же новые автомобили должны отправить на презентации и тест-драйвы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на федеральных дилеров марки. Однако в представительстве АвтоВАЗа изданию сообщили, что о сроках премьеры говорить рано.

Первые «Весты» выехали с ижевского конвейера АвтоВАЗа еще в сентябре 2015 года. Автомобиль, вобрав в себя многие собственные разработки тольяттинского концерна, стал второй по популярности моделью после Granta. За январь — октябрь 2021 года продали более 98 тысяч Lada Granta в различных модификациях и более 93 тысяч автомобилей Lada Vesta.

Однако, как бы успешна на отечественном рынке ни была Vesta, спустя шесть лет машину было просто необходимо освежить. По фотографиям тестовых моделей, сделанным на улицах городов, давно устоялись предположения, что Vesta FL от предыдущей версии будет отличаться преимущественно салоном: цифровая приборка, климат-контроль, а в топовой комплектации на центральной консоли должен появиться внушительных размеров планшет. Стайлинг коснется, вероятно, лишь бамперов и оптики (она может стать диодной).

Впрочем, выход новинки могут перенести на фоне постоянных проблем с поставкой электронных комплектующих от немецкой фирмы Bosch. Проблема на российском рынке актуальна давно — АвтоВАЗ в этом году несколько раз замораживал производство. В последний раз, в ноябре, концерн остановил выпуск автомобилей на заводе в Тольятти. Простой продлился несколько дней.

