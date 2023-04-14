Владимир Путин наградил автослесаря из Челябинска

Борис Васильцов удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени

Слесарь по ремонту автомобилей управления «Почты России» по Челябинской области Борис Васильцов удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, передает корреспондент ИА «Первое областное». В соответствующем указе президента говорится, что награда вручается за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Борис Васильцов работает на почте почти 45 лет, является автором нескольких рацпредложений и наставником для молодых специалистов.

Как сообщили в пресс-службе южноуральского УФПС, Борис Васильцов придумал станок для быстрой перебортировки автомобильных шин, а также внедрил методику изготовления элементов кузова автомобиля УАЗ — самой популярной марки автомобиля среди почтового транспорта. Мастеру под силу отремонтировать любое авто — хоть импортное, хоть отечественное.

«Я с детства увлекался техникой: чинил мопеды, мотоциклы, затем машины. Мы жили в частном секторе, там было много мастеровитых мужиков. Я помогал им с ремонтом автомобилей, а они меня всему учили», — рассказывает о себе умелец.

Ежегодно под началом Бориса Васильцова на почте проходят производственную практику студенты Челябинского автотранспортного техникума.

Ранее за высокие производственные показатели и вклад в улучшение качества доставки почты Борис Васильцов награждался ведомственными благодарностями и почетными грамотами, а также имеет звание «Мастер связи».