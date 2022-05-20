Автосалон продал челябинцу заложенный в банке автомобиль

Чтобы вернуть деньги, пострадавший дошел до Госдумы

Калининский районный суд Челябинска удовлетворил исковое заявление местного жителя о возмещении ущерба со стороны автосалона. Семь лет назад мужчина приобрел в «Эксперт-Авто» машину по агентскому договору, а спустя три года выяснилось, что авто находится в залоге у банка. Восстановить справедливость уже в 2022 году челябинцу помогла депутат Госдумы Яна Лантратова.



Как рассказал депутату потерпевший, в 2015 году он приобрел через автосалон машину за 416 тысяч рублей. Лишился автомобиля уже в 2019-м, когда транспорт передали на торги. Салон и продавец возвращать деньги отказывались, так что потерпевший с помощью депутата составил исковое заявление в Калининский райсуд и потребовал возместить убытки в порядке регресса.

«Суд встал на сторону Ивана, и в результате все требования были удовлетворены, с продавца в пользу Ивана взысканы 423 тысячи рублей. Чтобы не совершать подобных ошибок, всегда в день покупки автомобиля необходимо брать справку о залоге у нотариуса. Отсутствие в день покупки залога в реестре уведомлений о залоге движимого имущества дает право быть признанным добросовестным покупателем в суде», — советует Яна Лантратова.