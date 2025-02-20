Авторы инноваций для армии могут обратиться в Народный фронт

На форуме «Патриоты Урала» в Челябинской области обозначили направления работы по поддержке воинов

На форуме «Патриоты Урала» в Миассе обсудили развитие народного военно-промышленного комплекса. Полпред Артем Жога и губернатор Алексей Текслер приняли участие в тематических секциях, где обсуждались вопросы продвижения продукции и финансирования разработок.

Замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный провел секцию в формате открытого диалога, где разработчики презентовали свои инициативы. Полпред призвал авторов инноваций обращаться в Народный фронт для участия в техсовете и получения рекомендаций от боевых подразделений.

Также на форуме обсудили реабилитацию участников СВО, организацию гуманитарной помощи и меры поддержки гражданских активистов. Алексей Текслер подчеркнул важность единства и сплоченности Уральского федерального округа в поддержке воинов и укреплении страны.