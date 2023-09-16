Авторов лучших материалов о достижениях российских ученых наградили в Челябинске

В столице Южного Урала завершился Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки»

В Челябинске завершился Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки», который стартовал 14 сентября. Участники мероприятия — журналисты и представители научного и образовательного общества — обсудили новые технологии, разработки российских ученых и публикации об их достижениях в СМИ. Также на форуме наградили журналистов — авторов лучших материалов о новых технологиях, передает ИА «Первое областное».

Победителей определили в девяти номинациях, среди которых: «Информационный телевизионный сюжет», «Специальный телерепортаж», «Телевизионная публицистическая, образовательно-просветительская программа», «Документальный фильм, очерк» и некоторые другие. Оценивали работы журналистов ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, генеральный директор — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер и другие эксперты.

«Я очень рада, что этот форум состоялся именно в Челябинске. Самые лучшие журналисты приехали к нам, чтобы показать свои работы. Я считаю, что популяризировать науку нужно, и важно, чтобы эта информация шла в массы. Также я благодарна организаторам за то, что мне позволили высказать свое судейство»,— сказала Ирина Текслер.

Всего участие в форуме приняли делегации из 60 российских регионов.

Напомним, Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки» открыл губернатор Алексей Текслер. В приветственном слове он отметил, что Челябинская область — это не просто ядерный щит страны, но и научный центр.