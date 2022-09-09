Автором Тотального диктанта 2023 года стал журналист и писатель Василий Авченко

В Челябинске мероприятие пройдет 8 апреля

В 2023 году автором текста Тотального диктанта будет российский писатель и журналист Василий Авченко. Номинант премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» напишет текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, сообщают организаторы.

Василий Авченко родился в Черемхове, но живет и работает во Владивостоке. Среди его известных произведений — дебютная книга «Правый руль», энциклопедия-путеводитель «Глобус Владивостока», сборник рассказов «Кристалл в прозрачной оправе» и фантастическая повесть «Владивосток-3000», которая написана в соавторстве с Ильей Лагутенко.

«Отношение к русскому языку у меня почти религиозное — это настоящее чудо, океан, вселенная. И я счастлив быть частичкой этой вселенной. Для меня важно и то, что Тотальный диктант — проект сибирского происхождения, что он не замыкается на столицах и, кочуя из города в город, сшивает нашу огромную страну», — прокомментировал Василий Авченко.

Напомним, в 2022 году автором текста Тотального диктанта стала писательница Марина Степнова. В Челябинске диктант напишут 8 апреля 2023 года.