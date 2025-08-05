Автор челябинской «Сферы любви» Виктор Митрошин отметил 70‑летие

Он дарил свои работы Владимиру Путину и принцессе Монако

Челябинскому скульптору с мировым признанием, Виктору Митрошину, исполнилось 70 лет. Его работами восхищались Майя Плисецкая и Пьер Карден, а выставки имели большую популярность за рубежом. Для Челябинска скульптор создал «Сферу любви», памятник «Доблестным сынам Отечества», «Космических зверушек» на Алом поле и скульптуру «Бросок». Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» побывали у скульптора в гостях.

Свой творческий путь мэтр начал еще в детстве: он увлекался пластилином, лепил из него фигуры солдат.

«Мама говорила мне: „Витька, хватит в пластилинчик играть, так дурнем останешься“. Вот так, представляете, я сейчас в 70 лет в пластилинчик играю», — вспоминает Виктор.

Детское увлечение затянуло, и Виктор Федорович пошел учиться в Челябинское художественное училище. В 1977 году там только открылось отделение скульптуры, и Митрошин стал одним из первых его выпускников.

Покорять Челябинск он начал почти сразу после диплома. Тогда городские парки и скверы впервые украсили его авторскими работами. Это были «Космические зверушки» на Алом поле, появившиеся в 1978 году. Именно они помогли скульптору получить международное признание. Для финского олигарха Виктор Федорович сделал космическую птицу. Сейчас она стоит в парке города Райсио.

Выставки скульптора проходили друг за другом. Сначала Москва, затем Лондон, Хельсинки, Париж, Нью-Йорк. В Австрии он познакомился с Анатолием Собчаком, который представил его художникам тех времен.

«Он пригласил меня с выставкой. В 1993 году я приехал в Санкт-Петербург, в музей этнографии, делал выставку, Собчак ее открывал. Он предложил сделать Гран-при для международного балетного конкурса „Майя“», — рассказывает Митрошин.

Свою работу он показал самой Майе Плисецкой, и она ее высоко оценила. Для известной балерины он также создал ее портрет и памятник в московский сквер, названный в честь нее. Виктор Федорович также изготовил скульптуры Рудольфа Нуреева, Федора Конюхова, Пьера Кардена и Юрия Гагарина. Он дарил свои работы президенту России Владимиру Путину и принцессе Монако Стефании.

Несмотря на всемирную популярность, Виктор Митрошин остался на Южном Урале. В своей еткульской мастерской с дочкой, которая продолжила дело отца, скульптор готовится к очередной выставке.

«Есть хорошая поговорка: „Жизнь замечательна и удивительна, если ты замечаешь и удивляешься“», — подытожил мастер.

С юбилеем скульптора поздравил глава Челябинска Алексей Лошкин. Мэр отметил, что работы Виктора Митрошина стали знаковыми объектами для города.

Кстати, памятник Доблестным сынам Отечества в Челябинске также создал сегодняшний юбиляр. Мы сообщали об этом ранее.