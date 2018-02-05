/ Группу автоподставщиков на элитных авто обезвредили в Челябинской области

Мошенники забрали у страховых компаний 7 миллионов рублей.

На Южном Урале пресекли деятельность банды автоподставщиков. Мошенники наживались на ДТП с малобюджетными автомобилями, вовлекая их в аварию, признавая их виновниками, а затем требуя у страховых компаний оплаты ущерба. Пострадавшей стороной всегда были владельцы элитных иномарок. Получив деньги, они отдавали их инициаторам фиктивных ДТП, оставляли себе гонорар и передавали право владеть автомобилем другому.

В рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи «Мошенничество в сфере страхования» УК РФ сотрудниками управлений экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска и следователями ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии одновременно проведено 46 обысков в нескольких городах Южного Урала. Изъято 18 автомашин представительского класса иностранного производства, задействованных в имитациях ДТП, документация по фиктивным страховым случаям и банковские карты, посредством которых производились страховые выплаты. — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четырех мошенников заключили под стражу, им предъявили обвинение по уголовному делу. Опрошено еще 22 подозреваемых в мошенничестве.

Потерпевшими признаны 6 страховых компаний, потерявшие больше 7 миллионов рублей на фиктивных авариях.