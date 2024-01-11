Автомобилисты опробовали новые кассы самообслуживания на АЗС

Новые технологии ускоряют заправку

Как работает касса самообслуживания

В чем сила, брат?

На вкус и цвет все фломастеры разные?

Erid: 2SDnjeJZJBiЦифровизация помогает ускорить обслуживание не только в гипермаркетах и ресторанах быстрого питания. Удобные терминалы самообслуживания появились на АЗС сети «Газпромнефть». Инструкция и мнения автомобилистов о нововведении — в репортаже.Касса самообслуживания в торговом зале АЗС — это большой сенсорный экран с меню и терминалом оплаты, как в крупных сетевых магазинах и кафе, немного в стороне от обычных касс.На экране цифровой кассы сразу видны все колонки, сколько литров уже в баке и стоимость. Нужно найти свою колонку на экране, нажать «оплатить», и касса автоматически предоставит варианты оплаты: с помощью карт — банковской, бонусной или топливной — либо с помощью системы быстрых платежей.А сила — в технологиях. Они позволяют без обращения к операторам быстро не только заправиться, но и купить кофе и продукцию магазина АЗС с широким ассортиментом продуктов, напитков, детских товаров, товаров для автомобиля, дачи и дома. Это просто: нужно отсканировать штрихкод товара или выбрать его на экране, а затем оплатить.В центральной части России цифровое меню новых терминалов включает также продукцию фирменного кафе — выпечку, хот-доги, бургеры. Скоро такая опция появится в кассах самообслуживания на АЗС сети «Газпромнефть» Урала и Сибири.Автолюбители постепенно привыкают к новшеству на АЗС, но всё чаще предпочитают терминал привычной кассе с оператором.

«Я только самообслуживанием и пользуюсь, это очень просто и удобно. Еще лучше с телефона в приложении: подъезжаешь к колонке, нажимаешь в приложении „заправиться“ — оплатил. Но когда захожу в магазин на АЗС, если хочу что-то купить — чипсы или орешки, тогда иду к терминалу», — говорит Даниил.

Кассы самообслуживания в разных регионах России появляются постепенно, чаще всего при модернизации АЗС. Это одна из причин, почему некоторые водители не сразу замечают новшества. К примеру, одна автоледи прошла на обычную кассу и заказала кофе. А когда обернулась, взгляд упал на новый терминал.



«Я раньше даже не видела его. Интересно попробовать. Наверное, если нужно только заправиться, то это удобно. Но я часто приезжаю с ребенком. В таких случаях я пройду на обычную кассу, чтобы сразу купить булочки или хот-дог», — рассуждает женщина. Операторы АЗС не переживают, что останутся без работы. Терминалы самообслуживания не принимают наличные деньги. К тому же некоторым автомобилистам важно человеческое общение. «Когда появился этот автомат, клиенты стали меньше тратить времени на оплату. Быстро оплатят и сразу уходят. Это дает возможность выйти в зал и больше времени уделить тем, кто хочет индивидуально проконсультироваться. К операторам также подходят те, у кого наличка или кому приятно общаться. Получается, что кассы самообслуживания повышают уровень сервиса на наших станциях», — рассказывает оператор.

В сети «Газпромнефть» в разных регионах России сейчас 177 АЗС с кассами самообслуживания. Если вы приехали на такую заправку, обязательно протестируйте нововведение.



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