Автомобилистов просят отказаться от поездок в Челябинской области 9 и 10 ноября

В регионе бушует непогода

Эти выходные в Челябинской области ожидаются снежными и ветреными: в ряде районов синоптики обещают снегопады, штормовой ветер и гололед. Водителей настоятельно просят отказаться от поездок по федеральным трассам во избежание ЧП.

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» уточнили, что сильные осадки и шквалистый ветер прогнозируют в восьми районах Челябинской области: Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском и Саткинском, в также в Верхнем Уфалее, Златоусте и Усть-Катаве. Кроме того, непогода бушует и в соседней Курганской области. Снегопады и гололед могут спровоцировать большие пробки, поломки авто и другие неприятные ЧП.

«Настоятельно рекомендуем водителям воздержаться от поездок по федеральным трассам 9 и 10 ноября. Если необходимо выехать, важно проверить уровень топлива и технических жидкостей, состояние всех узлов и агрегатов автомобиля. Не следует препятствовать работе дорожной техники, выезжая на полосу встречного движения и блокируя ее, а также останавливаясь для отдыха в полосе движения»,— напомнили в управлении.

В областной ГАИ сообщили, что личный состав и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В случае ЧП необходимо обращаться к ближайшему экипажу ДПС или звонить по номеру 112.