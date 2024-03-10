Автомобилистов призвали отказаться от поездок по трассам в Челябинской области

Предстоящей ночью местами прогнозируют снег и существенное похолодание

Сегодня, 10 марта, в некоторых районах Челябинской области идет снег. По данным популярных погодных сервисов, осадки не прекратятся и ночью. Кроме того, местами существенно похолодает. Автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок во избежание ЧП, передает пресс-служба областной ГИБДД.

«На территории Челябинской области местами идут осадки в виде снега. На дорогах в круглосуточном режиме несут службу сотрудники ДПС и дорожная техника, которые нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи. Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок»,— сообщили в ведомстве.

Если же в путь отправиться необходимо, нужно тщательно подготовиться: взять с собой трос, теплые вещи, автомобильную лопату, а также запас топлива и термос с горячим чаем. Кроме того, важно соблюдать Правила дорожного движения: ехать осторожно, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также не совершать рискованных маневров. В случае ЧП следует обращаться к ближайшему экипажу ДПС или по номеру 112.