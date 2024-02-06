Автомобилистов призвали отказаться от поездок на юг Челябинской области

Там второй день подряд бушует непогода

Почти на всей территории Челябинской области сегодня, 6 февраля, идут осадки в виде мокрого снега, а также снега с дождем. Особенно сложной остается обстановка на юге региона. Там, как сообщили в пресс-службе областного Миндортранса, дорожники работают в усиленном режиме. Автомобилистам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на юг области.

«В южных районах Челябинской области продолжается непогода. Сегодня в Карталинском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Агаповском, Брединском районах днем сильный снег, мокрый снег, метели. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Уважаемые автомобилисты, просим вас воздержаться от поездок в данном направлении»,— предупредили в ведомстве.

Если в дорогу все же отправиться необходимо, нужно тщательно подготовиться.

В случае возникновения нештатных ситуаций обратиться за помощью можно по телефону диспетчерской 8 (351) 237-88-92.

Вечером 5 февраля ряд трасс на юге области закрыли для грузовых автомобилей, автобусов и такси. В 9 часов утра 6 февраля ограничения сняли. Но в поездки лучше не отправляться.