Автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок по трассам в Челябинской области

В новогоднюю ночь в регионе ожидается снегопад

В ночь на 1 января в Челябинской области пройдет сильный снег, а также усилится ветер. В связи с непогодой автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок на личном транспорте, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«На территории Челябинской области синоптики обещают сильный снег, метели, снежные заносы и гололед. В ночь на 1 января будет около −7 градусов. На дорогах в круглосуточном режиме несут службу сотрудники ДПС и дорожная техника, которые нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи. Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок»,— сказали в ведомстве.

Если существует острая необходимость отправиться в путь, водителям следует тщательно подготовиться: взять с собой трос, лопату, термос с горячим чаем, а также заправить полный бак топлива.

Сотрудники ДПС дежурят на трассах круглосуточно. В случае возникновения проблем можно обратиться за помощью к ним либо по телефону 112.