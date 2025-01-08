Автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий на Южном Урале

Особое внимание — при езде в горнозаводской зоне

Автомобилистов, которые запланировали поездку через Челябинскую область, предупредили об ухудшении метеоусловий. Госавтоинспекция напомнила о правилах вождения в гололед.

Утром в среду, 8 января, по данным синоптиков, на Южном Урале наблюдается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах — гололедица. Температура воздуха — минус 15 градусов, влажность воздуха 86%, ветер юго-восточный 1-3 м/с.

Осадки идут в горнозаводской зоне, обращают внимание в Госавтоинспекции и напоминают об особенностях управления автомобилем. Важно держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость; включить ближний свет и противотуманные фары, в сильную метель дополнительным средством безопасности на трассе станет включение «аварийки».

«Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, обращайтесь за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звоните в единую диспетчерскую службу по телефону 112», — говорится в сообщении ведомства.