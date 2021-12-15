Автомобилистов предупредили о снегопадах на трассах Челябинской области

Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок

В ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей Челябинской области. Из-за погодных условий может увеличиться число ДТП. В управлении ГИБДД по Челябинской области водителям рекомендовали воздержаться от дальних поездок.

«Призываем водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. На всех автодорогах федерального и областного значения будут работать 19 дополнительных нарядов дорожно-патрульной службы», — добавили в областной ГИБДД.

С начала декабря этого года на дорогах Челябинской области зарегистрировано 88 ДТП с пострадавшими, в которых 15 человек погибли и 115 получили травмы различной степени тяжести, уточнили в Госавтоинспекции.

В четверг, 16 декабря, в Челябинской области прогнозируют снег. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода в регионе будет теплой, но ветреной.

