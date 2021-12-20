Автомобилистов предупредили о непогоде на трассах Челябинской области

По прогнозам синоптиков, 21 декабря в регионе ожидаются снегопад и метели

В Челябинской области во вторник, 21 декабря, ожидаются снегопад и метели. В региональном Миндортрансе автомобилистов предупредили о непогоде на трассах.

«Ночью и днем 21 декабря в отдельных районах области ожидается снег, на юге области снег с дождем, местами сильный, метели. На дорогах гололедица, местами сильная. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны», — отметили в ведомстве.

Напомним, во вторник, 21 декабря, в Челябинской области потеплеет до +1°C. Однако южноуральцев ожидает непогода: по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе пройдут снегопады, местами ожидаются метели.