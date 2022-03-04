Автомобилистов Челябинской области предупредили о надвигающихся снегопадах

ГИБДД готовы выделить дополнительные наряды для контроля над ситуацией

В Челябинской области региональная Госавтоинспекция предупреждает водителей о надвигающихся снегопадах в выходные дни. Инспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае ухудшения погодных условий ГИБДД готова выделить дополнительные наряды для контроля над ситуацией, сообщает пресс-служба управления.

По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные дни ожидаются снегопады на территории всей области. Это повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге. Призываем водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», — обратились в региональной ГИБДД к автомобилистам.

В случае ухудшения погодных условий для помощи автомобилистам на дороги области выйдут 29 дополнительных нарядов дорожно-патрульной службы.