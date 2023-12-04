Автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок по трассам Челябинской области

В регионе снова снег

Из-за снегопадов, которые ожидаются сегодня, 4 декабря, и гололеда сотрудники ГИБДД рекомендовали автомобилистам не выезжать на трассы Челябинской области во избежание нештатных ситуаций. Если поездку не отменить, водителям следует строго соблюдать правила безопасности, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«В целях обеспечения безопасности снижайте скорость, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, не совершайте рискованные маневры. Возьмите с собой в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправьте полный бак топлива, а также положите в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату. Будьте осторожны и внимательны!» — призвали в ведомстве.

На трассы выведены дополнительные экипажи ДПС, которые готовы прийти на помощь автомобилистам.

В случае возникновения ЧП следует обращаться за помощью по телефону 112.

Непогода бушевала в Челябинской области и на прошлой неделе. В регионе не раз ограничивали движение на трассе, на дежурство выводили почти 30 дополнительных экипажей ДПС. Только в субботу инспекторы пришли на помощь 12 автомобилистам, застрявшим на трассах из-за снежных заносов. Кроме того, в Челябинске из-за непогоды и закрытия аэропорта задержали 12 рейсов.