Автомобили встали в пробку на трассе М-5 в Челябинской области

В районе Чебаркуля ремонтируют дорогу

Сегодня, 6 мая, автомобилисты встали в пробку на трассе М-5 в районе Чебаркуля. Как сообщают пользователи в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», на участке проводят дорожные работы.

«Минут 10 стоял со стороны Миасса. Лучше объехать, если ехать со стороны Челябинска»,— написал Марсель Ишмухаметов.

«На период ремонта сделали бы разрыв в ограждении. Невозможно развернуться. Ужас какой-то. Больше часа топчемся на месте»,— посетовала Светлана Сыпко.

«В районе Чебаркуля дорогу ремонтируют, пускают по очереди»,— написала Елена Ложкина.

Судя по онлайн-картам, автомобили стоят в обе стороны на участке от Сарафаново до Черновского.



