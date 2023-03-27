Автомобили встали в большую пробку из‑за ДТП на северо‑западе Челябинска

В целом в городе серьезных заторов не наблюдается

Утром 27 марта на северо-западе Челябинска образовалась серьезная пробка из-за ДТП. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», крупный затор возник на улице Братьев Кашириных.

Из-за ДТП, произошедшего на пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной, автомобили встали в большую пробку. Большинство автомобилистов решили объехать затор по улице Университетской Набережной, в результате и там образовалось серьезное затруднение в движении.

Заторы, пусть и не такие крупные, также образовались на улице Чайковского на пересечении с Куйбышева и на Комсомольском проспекте.

В целом заторы на дорогах сегодня утром оцениваются в пять баллов.