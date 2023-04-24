Автомобиль УАЗ отправят в зону спецоперации из Кизильского района

Машину предоставила семья из поселка Сыртинского

Семья из поселка Сыртинского Кизильского района предоставила для нужд военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, автомобиль УАЗ. Как сообщил глава Кизильского района Александр Селезнев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», на этой машине будут вывозить раненых бойцов.

«Подготовлен еще один автомобиль в зону СВО. Предназначен он для вывоза раненых бойцов. Специалистами администрации ему сделан полный технический уход, автомобиль покрасили в маскировочный цвет. УАЗ предоставлен семьей Сорокиных из Сыртинки», — написал глава района.

На минувшей неделе в зону спецоперации из Челябинска отправился поезд с тремя внедорожниками для военнослужащих. Их бойцам пожертвовали жители региона, а также организации и предприятия. На отправке машин побывал наш корреспондент.