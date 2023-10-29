Автомеханик из Челябинска выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей

Мужчина рассказал, на что потратит крупный выигрыш

Уроженец Челябинска Александр Кутергин на протяжении нескольких лет покупал лотерейные билеты и наконец один из них оказался счастливым — мужчина выиграл 1,5 миллиона рублей в моментальной лотерее, сообщили в пресс-службе «Столото».

Несколько лет назад мужчина вместе с супругой переехали в Санкт-Петербург, и там у них появилась традиция покупать лотерейные билеты. Однажды они приобрели несколько билетов, но крупных выигрышей там не оказалось. Тогда Александр напоследок купил еще один билет и попросил жену стереть защитный слой. Выигранная сумма сначала показалась ему намного меньшей, однако вскоре он осознал, что они с супругой стали миллионерами.

«Мы прыгали от счастья! Я визуализировал этот момент, представлял, как становлюсь лотерейным миллионером! На часть выигранных денег закрою кредиты. На оставшиеся средства открою собственный бизнес по транспортировке»,— рассказал мужчина.

Совсем недавно два миллиона рублей в лотерею выиграл житель Миасса. «Счастливый» билет он приобрел в почтовом отделении за 100 рублей.